Bakan Mustafa Çiftçi’nin Erzurum’daki sokak köpeği başarısı Türkiye’ye örnek oluyor

Erzurum Valisi olduğu Kasım 2025’te, "İlimiz genelinde başıboş köpek sayısı sıfırlanmıştır" açıklamasıyla büyük ses getiren Mustafa Çiftçi, kanuni çerçevede attığı bu adımla kent genelinde vatandaşların can güvenliğini tam anlamıyla güvence altına almıştı. Bugün gelinen noktada, sokak köpekleri sorununun çözümü için Türkiye genelinde arayışlar sürerken, Bakan Çiftçi’nin Erzurum’da hayata geçirdiği titiz ve planlı çalışma, sahipsiz hayvanlar sorununa karşı yürütülen ulusal politikalara da en büyük rehber oluyor.





Belediye koordinasyonuyla uygulanan plan sayesinde kentte başıboş köpek sayısının sıfırlanması, vatandaşlar tarafından huzur ve güven ortamı olarak memnuniyetle karşılanıyor. Toplanan sokak hayvanları ise barınaklara götürülerek veterinerler ve bakıcıları tarafından tüm ihtiyaçları karşılanıyor.



