Bakan Uraloğlu: Bayramda otoyollardan 8,4 milyon araç geçti

Uraloğlu, söz konusu dönemde benzer bir hareketliliğin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nda da olduğunu belirterek, "Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nı kullanan yolcu sayımız 101 bin 912 kişiydi, bu yıl ise 117 bin 565 kişi kullandı. Ankara'da da geçtiğimiz yıl aynı dönemde Başkentray 167 bin 328 yolcumuza hizmet vermişti. Bu yıl ise 291 bin 312 yolcumuz Başkentray ile seyahat etti" ifadelerini kullandı.