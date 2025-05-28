Bakanlık ifşaladı: Lahmacun, yoğurt, zeytinyağı hileli gıdalar listesinde

Listede son olarak 28 Mayıs'ta yapılan güncelleme ile 4'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 42 yeni ürün daha eklendi. Listede baldan yoğurda, peynirden tereyağına birçok ürün yer aldı.





Denetimler sonucunda İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda satışa sunulan çiğ lahmacun harcından alınan numunelerde, kanatlı eti tespit edildi. Bunun yanı sıra zeytinyağı üretimi yapılan 15 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.





İzmir'in Dikili ilçesinde üretim yapan bir firmanın bitkisel karışım yağına ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya karıştırıldığı belirlendi.