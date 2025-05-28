Bakanlık ifşaladı: Lahmacun, yoğurt, zeytinyağı hileli gıdalar listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hilenin önüne geçmek için hareket geçti. Bakanlık taklit ve tağşiş yapan markaları ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yeni sahtecilikleri ekleyerek güncelledi. İşte yeni liste:
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hilenin önüne geçmek için hareket geçti. Bakanlık taklit ve tağşiş yapan markaları ifşalamaya devam ediyor.
Listede son olarak 28 Mayıs'ta yapılan güncelleme ile 4'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 42 yeni ürün daha eklendi. Listede baldan yoğurda, peynirden tereyağına birçok ürün yer aldı.
Denetimler sonucunda İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda satışa sunulan çiğ lahmacun harcından alınan numunelerde, kanatlı eti tespit edildi. Bunun yanı sıra zeytinyağı üretimi yapılan 15 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.
İzmir'in Dikili ilçesinde üretim yapan bir firmanın bitkisel karışım yağına ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya karıştırıldığı belirlendi.
Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.
İŞTE YENİ LİSTE: