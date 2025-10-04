Yeni Şafak
Antalya
Balık tuttuğu kayalıklarda dalgalar yükselince mahsur kaldı

Balık tuttuğu kayalıklarda dalgalar yükselince mahsur kaldı

20:534/10/2025, Cumartesi
IHA
Antalya’da kayalık alanda balık tutarken aniden yükselen dalgalar nedeniyle mahsur kalan adam, rüzgarın hafiflemesinin ardından denize atlayıp yüzerek deniz polisi eşliğinde kıyıya ulaştı.

Muratpaşa ilçesinde bulunan Bambus Plajı’nda öğle saatlerinde dev dalgalar tehlike oluşturdu. Her gün aynı noktada balık tutmaya gelen 63 yaşındaki Yusuf Öner, saat 15.30 sıralarında falezlerin denizle buluştuğu alanda kara ile bağlantısı olmayan kayalık alana yüzerek geçti. Öner, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen dalgalar nedeniyle kayalıklarda mahsur kaldı.

Cep telefonuyla kızına ulaşan Öner, durumu haber verdi. Kızının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgaların şiddeti nedeniyle karadan müdahale edilemeyince bölgeye deniz polisi yönlendirildi.


Yaklaşık bir buçuk saat boyunca kayalıkların üzerinde bekleyen Yusuf Öner, rüzgarın etkisinin azalmasının ardından tehlikeli olmasına karşın denize atlayarak kıyıya doğru yüzmeye başladı.


O sırada bölgeye ulaşan deniz polislerinden biri bottan atlayarak Öner’e doğru yüzdü. Polisle birlikte Bambus Plajı’nın yanındaki plajın kıyısına çıkan Öner’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

