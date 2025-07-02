Başkan şikayet etti eski başkan gözaltında

Afetzedeye kredi kolaylığı

6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ya da ağır hasar gören yapılara yönelik devlet desteklerinin kapsamı genişletildi. En fazla birer konut ve iş yerine hibe desteği, toplamda ise üç bağımsız bölüme kredi verilebilecek. Gelire ve kredi puanına bakılmadan sağlanacak desteklerde, güncelleme oranı yıllık enflasyona göre belirlenecek.