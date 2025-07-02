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Başkan şikayet etti eski başkan gözaltında

Başkan şikayet etti eski başkan gözaltında

04:002/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 2 Temmuz 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 2 Temmuz 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Afetzedeye kredi kolaylığı

6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ya da ağır hasar gören yapılara yönelik devlet desteklerinin kapsamı genişletildi. En fazla birer konut ve iş yerine hibe desteği, toplamda ise üç bağımsız bölüme kredi verilebilecek. Gelire ve kredi puanına bakılmadan sağlanacak desteklerde, güncelleme oranı yıllık enflasyona göre belirlenecek.

Yeni başkan eski başkanı ihbar etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON A.Ş.’de Sayıştay ve müfettiş raporlarının yaklaşık 20 milyar liralık yolsuzluk tespit etmesinin ardından düğmeye basıldı. Eski Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun aralarında olduğu 126 kişi gözaltına alındı. Müştekiler arasında CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yer alıyor.

Inter karıştı Aslan pusuda

Kulüpler Dünya Kupası’na veda eden İnter’de kaptan Martinez, ismi G.Saray’la anılan Hakan Çalhanoğlu’nu hedef gösterdi. Başkan Marotta da “Ayrılmak isteyene kapı açık” açıklaması yaptı. Milli oyuncu ise “Gelecek ne getirecek göreceğiz” dedi.

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