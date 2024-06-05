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Bayrampaşa'da plastik imalathanesinde korkutan yangın: Simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı

09:48 - 5/06/2024 Çarşamba
DHA

Bayrampaşa'da, plastik ham madde imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangından yükselen dumanlar, İstanbul'un birçok noktasından görüldü.

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Yangın, saat 06.30 sıralarında, Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde bulunan iki katlı binanın üst katında, plastik ham madde imalatı yapılan iş yerinde meydana geldi.

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İddiaya göre; iş yerinden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında, herhangi bir can kaybı ve yaralı olmazken yanan iş yerinin önündeki bir kamyonet alevlerden etkilenerek hasar gördü.

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Yangında, iş yeri ve kamyonet kullanılamaz hale geldi. 

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Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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﻿Yangından yükselen dumanlar, İstanbul'un birçok noktasından görüldü.

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#İstanbul
#Bayrampaşa
#Yangın
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