Bazı illerde nisanda kar etkili oldu

Bazı illerde etkili olan kar yağışıyla, şehir merkezleri ve yüksek kesimleri beyaza büründü.
Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında bir yanda doğa canlanırken diğer yanda yüksek kesimlerde kar görülüyor.
İlçede etkili olan sağanak yerini kar yağışına bırakırken, kayak merkezi pistleri, sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı.
İlçeyi çevreleyen dağların zirvesi kar yağışıyla beyaz örtüyle kapandı.
Hava sıcaklığının artmasıyla açan mor kardelen ve çiğdemler çayırlık alanları süsledi.
Hakkari'de nisanda kar etkili oldu.
Hakkari'de nisanda kar etkili oldu.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar etkili oldu.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar etkili oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçede etkili olan sağanak yerini kar yağışına bırakırken, kayak merkezi pistleri, sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı. Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi, karlar arasında görüntülendi.
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınlarında kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınlarında kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarına zincir taktı.
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınlarında kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler araçlarına zincir taktı.