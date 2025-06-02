Beşiktaş'ta 150 yıllık ağaç kökünden kopup devrildi: Üç araç kullanılamaz hale geldi

‘AĞAÇ 150 YILLIK DİYORLAR'





Aracı hasar gören Ömer Bakacak, "Aracım park halindeydi. Dün akşam bırakmıştık. Altı çürümüş ağacın boşalmış. Ağacın tarihinin 150 yıllık diyorlar. Zamanında bu binada da oturdum baya eski bir ağaç. Ağacın altında gözüken 3 araç var" dedi.



































