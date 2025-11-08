Yeni Şafak
Beykoz'da vapur balıkçı ağlarına takıldı

Beykoz'da vapur balıkçı ağlarına takıldı

8/11/2025, Cumartesi
DHA
Beykoz Paşabahçe açıklarında seyir halindeki Eminönü-Beykoz vapuru, denize bırakılan balıkçı ağlarına takıldı.

Olay, akşam saatlerinde Paşabahçe açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eminönü-Beykoz seferini sürdüren vapur, balıkçıların denize bıraktığı ağlara takıldı. 

Vapur bir süre hareket edemezken, balıkçıların müdahalesiyle ağlar takıldığı yerden çıkarıldı.

Olay nedeniyle seferde kısa süreli aksama yaşanırken, herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

