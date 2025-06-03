Beyoğlu'da ütü prizde unutulunca yangın çıktı

Ekipler bir yandan binanın elektriğini keserken, diğer yandan çevrede güvenlik önlemi aldı. Yol ise geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.