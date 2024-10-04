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Beyrut'ta Gazze senaryosu: İsrail hastane vurdu

Beyrut'ta Gazze senaryosu: İsrail hastane vurdu

04:004/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 4 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 4 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Enflasyon yüzde 50'nin altına indi

Eylül ayında yüzde 2,97 olan enflasyon yıllıkta yüzde 49,38’e geriledi. Eğitim, alkollü içecekler ve tütün, konut ile giyim ve ayakkabı gibi kalemlerin fiyatları aylık ortalamanın üzerinde seyretti. Beklentilerin biraz üzerinde gelse de yıllık enflasyon 13 ay aradan sonra ilk kez yüzde 50 seviyesinin altına geriledi.

Beyrut ateş altında

İsrail ordusu, 19 Eylül'den beri Güney Lübnan ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de sürdürdüğü bombardımanlarını bu kez Beyrut şehir merkezine taşıdı. İsrail savaş uçakları, başbakanlık ofisi ve meclis binasına yaklaşık 100 metre mesafede bulunan BM'ye akredite olan İslami Sağlık Kurulu'na ait bir binayı vurdu. 7 sağlık personelinin öldüğü saldırıda Hizbullah destekli milletvekili Emin Şerri'nin hedef alındığı öne sürüldü. 

1 puana razı oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçında Hollanda deplasmanında Twente ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan beraberlikle ayrıldı. İlk yarıyı Vlap’ın golüyle yenik kapatan sarı-lacivertliler, Tadic’in golüyle bir puan elde etti. Oosterwolde’nin şutu ise direkten döndü.

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