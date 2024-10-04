Beyrut'ta Gazze senaryosu: İsrail hastane vurdu

Enflasyon yüzde 50'nin altına indi

Eylül ayında yüzde 2,97 olan enflasyon yıllıkta yüzde 49,38’e geriledi. Eğitim, alkollü içecekler ve tütün, konut ile giyim ve ayakkabı gibi kalemlerin fiyatları aylık ortalamanın üzerinde seyretti. Beklentilerin biraz üzerinde gelse de yıllık enflasyon 13 ay aradan sonra ilk kez yüzde 50 seviyesinin altına geriledi.