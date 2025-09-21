Bizim limanımız Gazze





Filo Günlükleri 20: Dalgalar Gazze için sarsarken

Deniz üzerindeki sekizinci, açık denizdeki ilk günümüz... Ama açık denizdeki imtihanımız çetin geçeceğe benziyor. Rüzgâr sadece yelkenleri değil, bizim irademizi de sınadı. Dalgalar, teknemizi sadece bir beşik gibi sallamadı, adeta Gazze için neden bu kadar geç kaldığımızı sorgularcasına sarsıyordu da.







