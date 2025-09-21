Yeni Şafak
Bizim limanımız Gazze

04:0021/09/2025, Pazar
Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Eylül 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Eylül 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Katılım finansa kanun geliyor

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı yeni Katılım Finans Kanunu teklifinin detayları belli olmaya başladı. Teklifle; kalkınma bankacılığında 'katılım finans' modeline geçilecek. Böylece enerji, altyapı ve teknoloji gibi stratejik altyapı yatırımlarda İslami finans ilkeleri daha etkin kullanılacak. Katılım sigortacılığının prim üretimindeki payının artırılması için teşvik mekanizmaları devreye alınacak. Bu sayede de katılım sigortacılığının ve katılım emeklilik planlarının kapsayıcılığı artırılacak.



Filo Günlükleri 20: Dalgalar Gazze için sarsarken

Deniz üzerindeki sekizinci, açık denizdeki ilk günümüz... Ama açık denizdeki imtihanımız çetin geçeceğe benziyor. Rüzgâr sadece yelkenleri değil, bizim irademizi de sınadı. Dalgalar, teknemizi sadece bir beşik gibi sallamadı, adeta Gazze için neden bu kadar geç kaldığımızı sorgularcasına sarsıyordu da.



Fırtına'nın tadı yok

Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden Trabzonspor, geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı. Konuk ekip Rodrigues'le öne geçerken; Fırtına, Onuachu ile beraberlik golünü buldu. Geçen hafta Fenerbahçe'ye yenilen bordo-mavililer 2 puan daha bıraktı.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
