Bodrum'da üretilen 1,2 milyar liralık yat suya indirildi

Teknenin tasarım süreciyle birlikte 3 yılda tamamlandığını söyleyen firma CEO'su Onur Tekin, "Çok güzel bir tekneyi suya indirmenin gururu içerisindeyiz. Teknenin tasarım hikayesi yaklaşık 1 yıl sürdü. Tufan Bey'in isteğiyle bunu gerçekleştirdik. 2 ay önce tekneyi bir müşterimize sattık. Müşterimiz mutlu olduğu için bize bir sipariş daha verdi. Yaklaşık 3 ay sonra 2'nci tekneye başlamanın gururuyla devam ediyoruz. Teknemiz ilk yılı tasarım olmak üzere 3 yılda tamamlandı. Teknemizin 28,5 milyon avroluk satışı mevcut, 1,2 milyar liralık bir rakamı var. Tekneyi alan kişi ABD'den bir iş insanı" ifadelerini kullandı.