‘Boşanmak istiyorum’ sözü sonu oldu: 10 yaşındaki çocuğunun yanında defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Küçük çocuğun ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk annesi Müjde Güngür’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zafer Güngür’ü kısa süre içerisinde suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.



