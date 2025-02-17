Bu 4 güne dikkat uzman isim gün verdi: İstanbul uzun zamandır görmediği kar yağışını görecek

'SICAKLIK İSTANBUL'DA EKSİ 4 İLE EKSİ 5 DERECELERE KADAR İNECEK'





Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Geçtiğimiz haftalarda gelen bir kar yağışı vardı ama İstanbul'un beklediği kar yağışı olmadı, zeminde çok tutmadı. Daha çok havada gözüktü. Sistem çok sert değildi o yağışta, zeminde çok tutmadığı için İstanbulluları çok mutlu etmedi, İstanbul ve çevresini diyelim. Burada tabii ki en önemli nokta; deniz suyu sıcaklıkları ve şehir ısı adası etkisi. Şehir ısı adası etkisi, bu gelen soğuk havanın sıcaklığını biraz daha düşürüyor. Deniz suyu da 9-10 dereceler civarındaydı. Bu da yine gelen o serin havanın etkisini biraz daha yavaşlatıyordu. Ama bu sefer deniz suyu sıcaklıkları 8 derecelere kadar indi. Eski dönemlerde, son yıllarda İstanbul'a çok kar düşmüyor ama daha önceki yıllarda İstanbul'a düşen karların genelinde deniz suyu sıcaklıkları 8 derece civarına indiğinde zeminde tutmaya başlamıştı. Bu gelen sistem, bugünden itibaren kuzeyden yavaş yavaş geliyor. Sıcaklıklar gün gün, kademe kademe düşüş gösterecek. Her gün 1-2 derece düşecek. Örneğin İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları 7-11 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde en düşük sıcaklık da İstanbul'da -4 ile 5 derecelere kadar inecek, tabii beraberinde kar yağışı oluşturarak zeminde tutacak şeklinde gözüküyor" dedi.