Bu milleti darbe anayasası utancından kurtaracağız

Aslan rekora doymuyor

Şampiyonluğunu bitime 2 hafta kala garantileyen Galatasaray ile Hatay’da mağlup olan Fenerbahçe arasındaki puan farkı 11’e çıktı. Sarı-kırmızılılara son hafta öncesinde; 12 puanla kendine ait olan 'En çok puan farkı ile şampiyonluk unvanı'nı geliştirme fırsatı doğdu.