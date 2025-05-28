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Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Sanayici 2024'ü büyümesiz kapattı
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2024 sonuçları açıklandı. TÜPRAŞ 651,6 milyar dolarlık üretimden satışla yine zirvede yer aldı. Üretimden satışlarda son 4 yılın en düşük artışı görüldü. Listede yer alan 152 kuruluş zarar açıkladı. Kârın neredeyse tamamının faize gittiğini vurgulayan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Sanayi sektörü 2024 yılını neredeyse büyümesiz kapattı” dedi.
Bu milleti darbe anayasası utancından kurtaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl 15 Temmuz direnişiyle darbecilere meydanları dar ettiysek, nasıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle milli iradenin egemenliğini perçinlediysek, inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız" dedi.
Aslan rekora doymuyor
Şampiyonluğunu bitime 2 hafta kala garantileyen Galatasaray ile Hatay’da mağlup olan Fenerbahçe arasındaki puan farkı 11’e çıktı. Sarı-kırmızılılara son hafta öncesinde; 12 puanla kendine ait olan 'En çok puan farkı ile şampiyonluk unvanı'nı geliştirme fırsatı doğdu.