Bu nasıl ateşkes

350 milyarlık yeşil hamle
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 7 sektörü kapsayan Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı'yla atık maliyetinin azaltılması, ekonomiye yıllık 350 milyar liraya kadar katkı sağlanacağını söyledi. Bakan Kurum, yeni modelle 100 binden fazla yeni istihdam hedeflediklerini bildirdi.
Gazze'yi duvarla ikiye bölecek
Ateşkes sonrası Gazze’nin yarısını içine alan Sarı Bölgeye çekilen işgalci İsrail ordusu, bu bölgeyi Gazze’nin geri kalanından ayırmak için duvar örmeye hazırlanıyor. İşgalci güç, sadece Sarı Bölge’nin imarına izin vererek bu bölgeyi silahlandırıp finanse ettiği 4 çeteyle kontrol etmek istiyor. Gazze’nin geri kalanının imarını engelleyen işgal devleti, Sarı Bölge’yi propaganda için de kullanacak.
Aslan'ı Sane sırtladı
Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, rakibini mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Sarıkırmızılı takımı galibiyete getiren golleri Leroy Sane kaydetti. Ev sahibi Başakşehir'in tek golü ise Shomurodov'dan geldi.