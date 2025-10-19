Bu nasıl ateşkes

Gazze'yi duvarla ikiye bölecek

Ateşkes sonrası Gazze’nin yarısını içine alan Sarı Bölgeye çekilen işgalci İsrail ordusu, bu bölgeyi Gazze’nin geri kalanından ayırmak için duvar örmeye hazırlanıyor. İşgalci güç, sadece Sarı Bölge’nin imarına izin vererek bu bölgeyi silahlandırıp finanse ettiği 4 çeteyle kontrol etmek istiyor. Gazze’nin geri kalanının imarını engelleyen işgal devleti, Sarı Bölge’yi propaganda için de kullanacak.



