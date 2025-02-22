Bursa'da dalgıçlar Marmara Denizi'ndeki yoğun müsilajı görüntüledi

Derinlere daldıklarında müsilajın yoğunlaştığını gördüklerini aktaran Tufan, şunları kaydetti:

"Bizi 8,5 metrede bir tül perde gibi bütün canlıların, yosunların, deniz zemininin üzerini kaplamış bir şekilde müsilaj karşıladı. Daha sonrası 27 metreye kadar bir dalış gerçekleştirdik. 18 metrenin altında bulut şeklinde müsilajla karşılaştık. Çok kaba bir şekilde, yoğun, hatta kameramızın ışıklarını açtığımızda ötesini göremiyorduk. Ötesini göremeyecek kadar yoğun bir şekilde, orta sudan zemine kadar kaba müsilajla karşılaştık. Bu, hepimizin adına çok üzücü. Denizlerin kirliliği elle değil, vicdanla temizlenir. Yönetimlerle el ele vererek bu belanın üstesinden inşallah geleceğiz."