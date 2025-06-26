Bursa'da kaybolan 61 yaşındaki adamın cansız bedeni barajda bulundu

Olay yerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Ve Kurtarma ekipleri, İNDAK arama kurtarma ekipleri, Jandarma komutanlığı ekipleri ile 112 ekipleri sevk edildi. İNDAK ekipleri Boğazköy barajında su altı kamera sistemleriyle araştırma yaptı.