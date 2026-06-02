Bursa'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle rögarlar taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerleri ve saçak altlarına sığınırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.