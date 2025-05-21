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Bursa'dan muhteşem görüntüler: Sürü halinde uçuşan söğüt serçeleri doğayla bütünleşti

Bursa'dan muhteşem görüntüler: Sürü halinde uçuşan söğüt serçeleri doğayla bütünleşti

14:0721/05/2025, Çarşamba
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Ülkemizdeki göçmen kuş türlerinden olan söğüt serçeleri, Bursa'nın Karacabey ilçesinde sürüler halinde uçuşurken, doğanın renkleri arasında güzel görüntüler oluşturdu.

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