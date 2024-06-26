Çanakkale'de makilikte çıkan yangın antik kente sıçradı: Dört saatte kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü yakınlarında çıkıp Assos Antik Kenti'ne de sıçrayan maki yangını kontrol altına alındı. 5 helikopter ve 10 uçak ile havadan, 4 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, su ikmal aracı ve toplam 225 personelle alevlere müdahale edildi. Havadan ve karadan yoğun müdahalenin ardından yangın, saat 20.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, yangından etkilenen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı drone ile havadan görüntülendi.

1 / 22 Ayvacık ilçesinde makilikte, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

2 / 22 Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı.

3 / 22 Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü yakınlarında çıkıp Assos Antik Kenti'ne de sıçrayan maki yangını kontrol altına alındı.

4 / 22 5 helikopter ve 10 uçak ile havadan, 4 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, su ikmal aracı ve toplam 225 personelle alevlere müdahale edildi.

5 / 22 Havadan ve karadan yoğun müdahalenin ardından yangın, saat 20.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

6 / 22 Öte yandan, yangından etkilenen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı dron ile havadan görüntülendi.

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