Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak: Fethi kabir işlemi hukuken nasıl yapılacak?

Henüz 17 yaşındayken 15 yıl önce cinayete kurban giden Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işleminin nasıl olacağı merak ediliyor. Uzman isim detayları anlattı. Cezaevinde öldüğü açıklanan ancak ölen kişinin gerçekten Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi, mezarın açılması talebinde bulunmuştu. Ailenin avukatları tarafından yapılan talep, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Cem Garipğlu'nun mezarı ne zaman açılacak?
Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri Cezaevi'ndeki koğuşunda ölmüştü.
Garipoğlu'nun ölümünün ardından, ölen kişinin gerçekten Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi, avukatları aracılığıyla fethi kabir talebinde bulunmuştu.
Ailenin avukatları tarafından yapılan talep, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Bu kabul kapsamında Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.
Garipoğlu'nun fethi kabir (mezarın açılması) işlemleri 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleşecek.
"Açılan mezardaki cesetten parça alınır ve inceleme yapılır"
Fethi kabir işlemi ile ilgili bilgi veren Avukat Nurşah Tekışık, "Fethi kabir işleminin yapılmasına kimin karar vereceği Ceza Muhakemesi Kanunu olup m. 87/4'de düzenlenmiş. Fethi kabir kararı resen verilir. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde ise mahkeme karar verir. Ancak ilgililerin talebi halinde de verilebilmektedir.
Talepte, fethi kabir işleminin neden yapılması gerektiği, hangi delillerin elde edilebileceği ve bunların suçu ispatlanmasına nasıl katkı sağılacağı açıkça belirtilmesi gerekmekte.
Talebin kabul edilmesi halinde bu karar, mezarı açılacak kişinin bir yakınına bildirilir. Açılan mezardaki cesetten parça alınır ve inceleme yapılır" dedi.
"Fethi kabir işlemi mecbur kalınmadığı sürece seçenek olarak görülmemektedir"
Fethi kabir işlemi Türkiye'de çok tercih edilen işlem olmadığını ifade eden Tekışık, "Mecbur kalınmadığı sürece seçenek olarak görülmemekte. Bu işlemin yapılabilmesi için mezarın açılması durumunda işe yarayacak delillerin olması gerekmekte.
Örneğin ölen kişinin kimliğine veya ölüm nedenine ilişkin bir şüphe varsa, sigorta veya yanlış tedavi iddiaları mevcutsa, önceki otopsilere ilişkin kuşku varsa, cesedin mermi gibi çıkarılmamış olan ve delil teşkil edebilecek bir yabancı cisimle gömülmesi halinde, ölenin kimliğine ilişkin belirsizlik mevcutsa, mirasçılar arasında anlaşmazlık varsa veya yeni deliller ortaya çıkması gibi sebeplerle yapılabilir.
Öncelikle mezar açma kararı alınır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi dosyanın hangi aşamada olduğuna göre kararı alacak kişi Cumhuriyet savcısı veya mahkeme olabildiği gibi talep üzerine de açılabilir" diye konuştu.
"Son derece önemli gelişme yaşanmış olacak"
"Alınan karar müteveffanın yakınına bildirilir" diyen Tekışık, "Mezar açma işlemi için gerekli araç ve gereçler hazırlanır.
Mezar uzun süredir kapalı olduğu ve içerisinde ceset olduğu göz önünde bulundurularak zehirli gazların olabilme ihtimaline rağmen açılır açılmaz içine girilmez.
Havalandırma işlemi sonrasında ceset çıkartılır. Ceset yeni ise cesetten parça alınır.
Ceset çürümeye başlamış ise sadece gerekli organ ve kemik üzerinde inceleme yapılır.
Cesedin fotoğraf ve video kayıtları alınır, otopsi ve diğer incelemeler yapılır. Fethi kabir işleminin ne kadar süreceği konusunda kesin bir süre belirtmek mümkün değildir.
Söz konusu işlem için çeşitli aşamalar gerekmekte.
Bu aşamaların dışında; mezarın yeri, durumu, uzman sayısı gibi bir çok faktör süreyi etkileyecek.
Fethi kabir işlemine karar veren Cumhuriyet savcısı, mahkeme heyeti, adli tıp uzmanları, adli kolluk personeli, bilgi veya delil sunabilecek tanıklar, ölünün yakınları veya vekilleri katılabilir.
Yapılacak fethi kabir işlem sonucunda yaklaşık 15 yıldır tüm Türkiye'yi derinden etkileyen cinayet için son derece önemli gelişme yaşanmış olacaktır" şeklinde konuştu.