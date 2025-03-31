Türkiye yeni haftaya sağanak yağış ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, bazı illerde fırtına ve toz taşınımı da hayatı olumsuz etkileyebilir. İşte bölge bölge hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Mersin, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Çorum dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kahramanmaraş, Adıyaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Özellikle Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kahramanmaraş, Adıyaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Denizi'nin güneyinde etkili olacak fırtınaya karşı uyardı. Bugün öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla esecek fırtınanın, Salı sabah saatlerinde yer yer 90 kilometreye ulaşması bekleniyor. Fırtınanın Salı akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Deniz ulaşımında aksamalara neden olabilecek bu hava olayına karşı denizcilerin ve bölge halkının tedbirli olması gerekiyor.
İstanbul'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yağışın önümüzdeki beş gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirtti. "Bugün hava sıcaklığı 19 derece civarında, ancak yarından itibaren birkaç derece düşüş gösterecek. Yağış öğleden sonra başlayacak ve bölgesel olarak etkili olacak. Bayramın üçüncü gününden sonra, Çarşamba itibarıyla sıcaklıkta belirgin bir düşüş yaşanacak," dedi.
Şen'e göre, önümüzdeki hafta boyunca şehir genelinde yağış sürecek ve hava sıcaklıkları mevsim normallerinin bir miktar altında kalacak.
Güney Ege ve Akdeniz'de Şiddetli Yağış
Özellikle Antalya ve çevresinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Muğla ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde de yağışların devam etmesi beklenirken, tatilcilerin olası sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
Toz taşınımı sağlığı tehdit ediyor
Suriye ve Irak üzerinden gelen yoğun toz bulutları, özellikle Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya bölgelerinde hava kalitesini düşürüyor.
Sakın dışarı çıkmayın!
Uzmanlar, solunum yolu rahatsızlığı olan bireylerin maske kullanmasını ve mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor.
Akşam saatlerinde yağmurun başlamasıyla tozun bir miktar azalması bekleniyor.
6 şehir için uyarı verildi
Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.