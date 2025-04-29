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Çöp yığılı sokaklar vatandaşı isyan ettirdi: Burası Hindistan değil İzmir

Çöp yığılı sokaklar vatandaşı isyan ettirdi: Burası Hindistan değil İzmir

10:2729/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki çöp dağlarını görüntüleyen İzmirli, manzara karşısında isyan ederken aynı caddenin 2019'da da aynı vaziyette olduğu ortaya çıktı.

Körfez'deki kirliliğin yanında yıllara dayanan altyapı sorunuyla da dikkat çeken Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olan İzmir'de, son dönemde çöp yığınları eksik olmuyor.



Şehrin muhtelif bölgelerinde, zaman zaman toplanmayan çöp dağları dikkat çekiyor.


Şehrin bakımsızlığından, kirlilik nedeniyle sahil kesimlerinde yaşanan kötü koku sorunundan ve diğer sorunlardan şikayetçi İzmirliler çare arıyor.

Bu kapsamda Bornova ilçesinde çöp dağları karşısında çaresiz kalan bir İzmirli, o kötü görüntüyü video kaydı altına aldı.


Aracıyla Ayakkabıcılar Sitesi’nde biriken çöpleri görüntüleyen sürücü, “Burası Hindistan değil İzmir, araba kaybolmuş ya çöpün içinde…” ifadelerini kullanarak isyan etti. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.


Görüntülerle birlikte dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.


Söz konusu caddenin yıllardır bu çöp dağlarından kurtulamadığı belirlendi.

2019 yılında aynı bölgede çekilen görüntülerde de cadde boyu çöp dağlarının olduğu görüldü.


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