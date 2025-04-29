Çöp yığılı sokaklar vatandaşı isyan ettirdi: Burası Hindistan değil İzmir

Bu kapsamda Bornova ilçesinde çöp dağları karşısında çaresiz kalan bir İzmirli, o kötü görüntüyü video kaydı altına aldı.





Aracıyla Ayakkabıcılar Sitesi’nde biriken çöpleri görüntüleyen sürücü, “Burası Hindistan değil İzmir, araba kaybolmuş ya çöpün içinde…” ifadelerini kullanarak isyan etti. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.



