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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay tarafından hazırlanan Gözlerde Hilalin İzleri adlı dijital sergiyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay tarafından hazırlanan Gözlerde Hilalin İzleri adlı dijital sergiyi ziyaret etti

15:355/05/2025, Pazartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay tarafından hazırlanan ve farklı yaş grubundan ihtiyaç sahiplerinin gözlerine yansıyan Kızılay desteğini gösteren Gözlerde Hilalin İzleri adlı dijital sergiyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, ATO Congresium'da Türk Kızılay'ın 105. Genel Kurulu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay tarafından hazırlanan ve farklı yaş grubundan ihtiyaç sahiplerinin gözlerine yansıyan Kızılay desteğini gösteren Gözlerde Hilalin İzleri adlı dijital sergiyi ziyaret etti.


Sergide her biri 3,2 metre boyutunda gözlerden oluşan 10 fotoğraf yer aldı.

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