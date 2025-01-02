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Define ararken dev kayanın altına sıkıştı: Ekipler uzun uğraşlar sonucu kurtardı

Define ararken dev kayanın altına sıkıştı: Ekipler uzun uğraşlar sonucu kurtardı

07:342/01/2025, Perşembe
AA
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde define aradığı kayanın altında sıkışan kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Karaabdülbaki Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arkadaşıyla define arayan C.D. kazdığı kayanın altında sıkıştı. 

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı kayanın altından çıkartılan C.D, bulunduğu yerden yaklaşık 500 metre taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

#Kocaeli
#İzmir
#Define

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