Demir Kubbe delik deşik

Terör devletinin kalbine saldırı

İşgal etmeye çalıştığı Lübnan’da, karada ilerleyemeyen İsrail, önceki gün Hizbullah’ın gerçekleştirdiği İHA saldırısında ağır darbe aldı. İşgalci güç en elit birliği Golani Tugayı’nı koruyamazken, saldırıda 4 asker öldü, 67 asker yaralandı. Ölen askerlerin, zamanında Filistinlileri katletmiş ve tehcir etmiş asker kökenli ailelerin son kuşağı olması da İsrail adına kaybın vahametini gösteren bir diğer ayrıntı.