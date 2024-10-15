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Demir Kubbe delik deşik

Demir Kubbe delik deşik

04:0015/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Markete manava stok sınırı

Tarım ürünlerinde firenin neden olduğu fiyat artışları ve kaybın önüne geçmek

için yeni formüller gündemde. Halden mahallelere getirilerek marketlerde ve

manavlarda satılan ürünlere stok kısıtlaması uygulaması değerlendiriliyor. Bu sayede

ürünlerin çürümesi önlenmesi ve maliyet artışlarının da önüne geçilmesi planlanıyor.

Terör devletinin kalbine saldırı

İşgal etmeye çalıştığı Lübnan’da, karada ilerleyemeyen İsrail, önceki gün Hizbullah’ın gerçekleştirdiği İHA saldırısında ağır darbe aldı. İşgalci güç en elit birliği Golani Tugayı’nı koruyamazken, saldırıda 4 asker öldü, 67 asker yaralandı. Ölen askerlerin, zamanında Filistinlileri katletmiş ve tehcir etmiş asker kökenli ailelerin son kuşağı olması da İsrail adına kaybın vahametini gösteren bir diğer ayrıntı.

İzlanda'da mutlu son

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi’nde 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda’yı 4-2 mağlup ederek 10 puanla liderliğini sürdürdü. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan milliler, ikinci devre İrfan Can, Hakan (Pen), Arda ve Kerem’in attığı gollerle rakibini yendi.

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