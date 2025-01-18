DEM'li belediyenin işten çıkardığı şoförler isyan etti: "Hani Kürtleri savunuyordunuz?"

"Hani Kürtlerin hakkını savunuyordunuz?"

Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, 7 aydır gece gündüz demeden bu haksızlığa karşı haykırarak işinden edilen emekçilerin sesi olmaya çalıştıklarını belirtti. Kahraman, "Bu insanların tek geçim kaynağını ellerinden aldınız. Hepsinin bakmakla yükümlü olduğu aileleri var. Ekmeğinden etmek bir yana kendinizi kurtarmak adına ahlak ve vicdana sığmayacak iftiralar atıyorsunuz. Bunun size vebali büyük olacak. Hani Kürtlerin hakkını savunmak için mücadele ediyordunuz? Bu insanların hakkını ayaklar altına alırken hangi yüzle hala konuşabiliyorsunuz? Ne yaparsanız yapın gerçekleri ters yüz edemeyeceksiniz. Kral çıplak, mızrak çuvala sığmıyor artık. Biz siyasetçi değiliz. Tek amacımız mağdur edilen bu kardeşlerimize destek olmak, omuz omuza mücadele etmektir. Adalet er veya geç tecelli edecektir" sözleriyle DEM Partili Belediyeye tepki gösterdi.