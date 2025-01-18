DEM'li belediyenin işten çıkardığı şoförler isyan etti: "Hani Kürtleri savunuyordunuz?"

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, belediye bünyesinde bulunan şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışan 50 şoförü sebep sunmadan işten atarak yerlerine 100'den fazla yeni şoför aldı.
DEM Parti tarafından yönetilen belediyelerde işçi kıyımları son sürat devam ederken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yine işçi çıkardı. Belediye bünyesinde çalışan 5 şoför daha işten atıldı. İşten atılan toplam şoför sayısı 50'yi buldu, işe alınan yeni şoför sayısı ise 100'ü aştı.
"Bu kadarına pes"
İşten atılan şoförler, Büyükşehir Belediye Binası önüne gelerek yaşadıkları haksızlığın giderilmesi için çağrı yaptı. Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'un açıklamalarına tepki gösteren emekçiler, "Bizi mağdur ettiler. Aşımızdan, işimizden ettiler. Kış ortasında ortada bıraktılar. Yetmezmiş gibi bir de iftira atıyorlar. Asıl bankamatikçi ve emekçi hırsızı kendileridir. Vicdansızlığın bu kadarına pes diyoruz " ifadelerini kullandı.
"Hani Kürtlerin hakkını savunuyordunuz?"
Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, 7 aydır gece gündüz demeden bu haksızlığa karşı haykırarak işinden edilen emekçilerin sesi olmaya çalıştıklarını belirtti. Kahraman, "Bu insanların tek geçim kaynağını ellerinden aldınız. Hepsinin bakmakla yükümlü olduğu aileleri var. Ekmeğinden etmek bir yana kendinizi kurtarmak adına ahlak ve vicdana sığmayacak iftiralar atıyorsunuz. Bunun size vebali büyük olacak. Hani Kürtlerin hakkını savunmak için mücadele ediyordunuz? Bu insanların hakkını ayaklar altına alırken hangi yüzle hala konuşabiliyorsunuz? Ne yaparsanız yapın gerçekleri ters yüz edemeyeceksiniz. Kral çıplak, mızrak çuvala sığmıyor artık. Biz siyasetçi değiliz. Tek amacımız mağdur edilen bu kardeşlerimize destek olmak, omuz omuza mücadele etmektir. Adalet er veya geç tecelli edecektir" sözleriyle DEM Partili Belediyeye tepki gösterdi.