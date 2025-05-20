Deprem etkilerini harita üzerinde gösteren yazılım geliştirildi: Fay uzaklığı zemin tipi ve bilimsel formüllerle hasar tahmini yapılıyor

Marmara faylarında test edildi: Çanakkale daha riskli görünüyor

Yazılım Marmara Denizi’nden geçen fay hatları üzerinde test edildi. Doğu, batı ve güney kolları ayrı ayrı incelendi. MTA’nın haritasına göre yapılan hesaplamalarda, kırmızı bölgelerin olası bir depremde en fazla sarsıntıya uğrayacak alanlar olduğu tespit edildi. Sarı renk orta düzeyde hasarı, yeşil ise en düşük riski gösteriyor. İstanbul’un batı kolunda beklenen depremde ciddi bir sarsıntı beklenmezken, Çanakkale ve çevresinde çok daha yoğun bir etki öngörülüyor. Güney segmentte ise Bursa'nın göller bölgesi ve kıyı kesimlerinde, zemin zayıf olduğu için ağır hasar ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Bu bölgelerde yapıların mutlaka hasar düzeyine göre kontrol edilmesi ve gerekirse kentsel dönüşüme öncelik verilmesi öneriliyor.







