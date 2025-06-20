Deprem İstanbul konut haritasını değiştirdi: İşte 6.2’lik deprem sonrası satışların patladığı ilçeler

23 Nisan’da Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’un konut haritası değişti. Bazı ilçelerde konut satışları dikkat çekici şekilde artarken, bazı bölgelerde belirgin bir düşüş yaşandı. Özellikle bir ilçe var ki, deprem riskine rağmen konut talebinde sürpriz bir artış kaydedildi. İşte detaylarıyla şaşırtan o tablo…

1 /8 23 Nisan’da Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’daki konut piyasasında dikkat çeken değişimler yaşandı. TÜİK’in yayımladığı konut satış istatistiklerine göre, bazı ilçelerde talep gözle görülür şekilde artarken, bazı bölgelerde düşüşler kaydedildi. Depremi en yakından hisseden ilçelerden biri olan Silivri’de satışların artması ise şaşkınlık yarattı. İşte İstanbul’un konut haritasında yaşanan son tablo...

2 /8 TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 yılı Mayıs ayına dair açıkladığı verilere göre, Türkiye genelindeki konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,6’lık artışla 130 bin 25’e ulaştı.

3 /8 Bu rakam, şimdiye kadar Mayıs aylarında kaydedilen en yüksek satış miktarı olarak dikkat çekti. Yılın ilk beş ayında toplam konut satışı ise 584 bin 170'e çıkarak rekor kırdı.

4 /8 Depremin Ardından Konut Eğilimleri Değişti

23 Nisan’daki depremin ardından şekillenen konut satış tercihleri, İstanbul’un bazı ilçelerinde belirgin biçimde değişti.



5 /8 Beyoğlu’nda satışlar yüzde 81,63 oranında artarken, Eyüpsultan (%56,60), Avcılar (%52,83), Zeytinburnu (%44,41) ve Sarıyer (%44,23) gibi ilçelerde de ciddi yükselişler kaydedildi.



Buna karşılık, Adalar, Beşiktaş, Esenyurt, Çatalca ve Beykoz’da satışların düşüşe geçtiği görüldü.





6 /8 Risk bölgesinde artan talep

Depremin merkezine yakın olan Silivri’de konut satışları nisan ayına göre yüzde 10,56 artış göstererek 534’e ulaştı.

2025’in ilk beş ayında ilçede toplam 2.338 konut el değiştirdi. Uygun fiyatlı konutlar ve iyileşen yapı kalitesi, ilçeyi risk algısına rağmen cazip hale getirdi.

7 /8 Zemin gücü ve yeni projeler öne çıktı

Uzmanlar, deprem sonrasında zemin etüdü güçlü bölgelerdeki yeni projelere talebin arttığını ifade ediyor.