Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda evlat nöbetinde: 31 bayramdır oğlumdan ayrıyım

Çadırda 11. bayramı geçiriyoruz

Ağrı'dan gelerek kızı Hayal'e kavuşmak için eylem yapan anne Süheyla Demir, çadırda evlatlarını beklediklerini söyledi. Evlatlarına kavuşmak istediklerini belirten Demir, "Çadırda 11. bayramı geçiriyoruz, evlatlarımızı bekliyoruz. Şu anda çocuklarımla, eşimle ve ailemle bayramı geçirmek isterdim ama buruk bir şekilde eylem çadırında bayrama girdik. 21 bayramdır kızımdan ayrıyım. Sonuna kadar buradayız, mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımızı almadan buradan gitmiyoruz, kararlıyız." dedi.





Herkesin bayramını kutladığını ifade eden Demir, Kurban Bayramı'nı evlatlarıyla bir arada kutlamayı dilediklerini belirtti. Demir, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.



