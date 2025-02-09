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Diyarbakır merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama

Diyarbakır merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama

09:039/02/2025, Pazar
DHA
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<p>İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para nakline aracılık eden şüpheliler tespit edildi.</p>
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para nakline aracılık eden şüpheliler tespit edildi.

Diyarbakır merkezli 6 ilde yasa dışı bahis sitesi aracılığıyla para nakline aracılık edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı. MASAK raporunda şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 25 milyon TL'lik işlem hacmi olduğu belirlendi.

MASAK raporunda hesaplarında yaklaşık 25 milyon TL işlem hacmi belirlenen şüphelilere yönelik Diyarbakır, Van, Bingöl, İzmir, Adana ve Erzurum'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 8 kişi ise serbest bırakıldı.

#Diyarbakır
#Operasyon
#Yasa Dışı Bahis

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