|
Gündem

Diyarbakır'da yol kenarına tuzaklanmış 80 kilo EYP imha edildi

16:15 - 17/07/2024 Çarşamba
DHA

Diyarbakır'da Hani ilçesinde yol kenarına tuzaklanmış amonyum nitrat ve şeker karışımlı 80 kilo el yapımı patlayıcı (EYP), jandarma tarafından bulunup, imha edildi. İmha edilen EYP, Lice Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Hani İlçe Jandarma Komutanlığı METİ timleri tarafından kokuya duyarlı köpek ‘Cebir' ile yapılan aramalarda tespit edildi.

1/ 11

Diyarbakır'da Hani ilçesinde yol kenarına tuzaklanmış amonyum nitrat ve şeker karışımlı 80 kilo el yapımı patlayıcı (EYP), jandarma tarafından bulunup, imha edildi.

2/ 11

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16 Temmuz'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Operasyonu düzenlendi.

3/ 11

Operasyonda Hani ilçesi kırsal Topçular Mahallesi yakınında asfalt yol kenarında Lice Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Hani İlçe Jandarma Komutanlığı METİ timleri tarafından kokuya duyarlı köpek ‘Cebir' ile yapılan aramalarda, EYP tespit edildi.

4/ 11

Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT), bölgede önlem alındıktan sonra amonyum nitrat ve şeker karışımlı 80 kilo EYP'yi imha etti. 

5/ 11

6/ 11
7/ 11
8/ 11
9/ 11
10/ 11
11/ 11
#Diyarbakır
#EYP
#operasyon
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Güzel Sanatlar Fakültesi taban puanları ve kontenjanları