Doğu Anadolu beyaza büründü: Bazı şehirlerde merkeze bazı şehirlerde ise yüksek kesimlere kar yağdı

12:0913/10/2025, Pazartesi
AA
Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezi ile Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

KARS


Sarıkamış ilçesinde gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. İlçede, ağaçlar, bitkiler, parklar ve bahçeler karla kaplandı.


Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetre ölçüldü. Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizledi.


Turizmci Fatih Soğukbulak, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Sabah kar yağışına uyandık, her yer beyaza büründü. Turizmciler olarak çok sevindik, inşallah devamı gelir." dedi.





TUNCELİ


Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde de yüksek kesimler beyaza büründü.

Sonbaharın sarı tonlarıyla bütünleşen dağlarda, güzel manzaralar oluştu.





ARDAHAN


Ardahan'da ise soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara mevkisi başta olmak üzere yüksek tepeler karla kaplandı.


Ekipler, karla mücadele çalışması başlattı. Bölgede kar yağışının yanı sıra yer yer sis de etkili oluyor.



ERZİNCAN


Erzincan'da kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.


Erzincan-Sivas kara yolunda bulunan Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan- Gümüşhane kara yolunun Ahmediye mevkisi kar yağışıyla beyaza büründü.


Bölgede çok sayıda tır, kar nedeniyle yolda kaldı.

AĞRI


Ağrı'da da yüksek kesimlerde kar etkili oldu.


Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyü kar yağışıyla beyaza büründü.




