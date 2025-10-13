Doğu Anadolu beyaza büründü: Bazı şehirlerde merkeze bazı şehirlerde ise yüksek kesimlere kar yağdı

KARS





Sarıkamış ilçesinde gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. İlçede, ağaçlar, bitkiler, parklar ve bahçeler karla kaplandı.





Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetre ölçüldü. Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizledi.





Turizmci Fatih Soğukbulak, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Sabah kar yağışına uyandık, her yer beyaza büründü. Turizmciler olarak çok sevindik, inşallah devamı gelir." dedi.











