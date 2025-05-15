Doski Vadisi'nde misket büyüklüğünde dolu yağdı

Zor anlar yaşadığını belirten sürücü, "Doski Vadisi'ne doğru gidiyorduk. Tam Tuğlu köyüne yakın bir an dolu yağmaya başladı ama çok hızlı ve misket büyüklüğündeydi. Bende o anları kayıt altına aldım. İnanın dolu yüzünden ilerleyemedim" dedi.