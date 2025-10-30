Dürtmen Dağı'nda 'sis denizi'

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Dürtmen Dağı'nın ilçenin en yüksek noktalarından biri olduğunu belirterek, "Burada Alaçam'ın sisli manzarasıyla karşılaşıyoruz. İlçemiz dört mevsim ayrı güzelliğe sahip. Yazın deniziyle, Dürtmen Yaylası ile mevsim geçişlerinde ise sisli manzarasıyla eşsiz, doğa harikası bir yer." ifadelerini kullandı.