Eksi 40 derecede yılda 900 ton domates üretiliyor: Van'da kurulan jeotermal seralar istihdam sağlıyor

'35 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR'





Serada yeni fidelerin dikimi çalışmalara başladıklarını belirten Sera Üretim Sorumlusu Özgür Şafak Çoban, "Burası, Türkiye'nin en düşük sıcaklığının ölçüldüğü yer olan Van'ın Çaldıran ilçesi. Yılın büyük bölümü burada hava sıcaklığı eksilerde seyrediyor. 2015 yılında bu ilçede jeotermal enerji ile ısıtılan domates seraları kuruldu. Burada 35 kişi istihdam ediliyor. Yıllık 800 ile 900 ton arasında domates üretimi sağlanıyor. Jeotermal enerji ile ısıtılması bu sera için büyük bir avantajdır. Burada üretilen ürünlerimiz, Van'ın yanı sıra Akdeniz bölgesindeki Antalya ve Mersin'e de gönderiliyor" diye konuştu.