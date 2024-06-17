Emekli oldu hayatını doğaya adadı: 30 binin üstünde ağaç diktim

'BİR BAKTIM HER YER ORMAN OLMUŞ'





Şimdiye kadar diktiği ağaçların tam sayısını hatırlayamadığını, 30 binin üzerinde ağacı toprakla buluşturduğunu anlatan Akdeniz, "Tabiat aşığı bir adamım. 'Ölürsem bu ağaçlar beni hatırlatır' dedim. Kaç tane ağaç ektim, hesabını yapamadım ama şimdiye kadar diktiğim ağacın sayısı 30 bini geçmiştir. Bir dağın yamacını tamamen ağaçla kapladım. Aradan zaman geçti, Konya'ya döndüm. Oradaki tanıdıklarım beni alıp, görev yaptığım köylere götürdüler. 'Şu ağaçlara bir bak' dediler. Bir baktım, her yer orman olmuş. 'Dikenden Allah razı olsun' dedim. 'Bu ağaçlar senin diktiklerin' dediler. Orada Allah'a hamdettim. Emekli olup, kendi köyüme döndüm. Balcılar köyünün etrafına meyve ağaçları ve meşe palamudu diktim. Buradaki mezarlıkta her bir mezarın yanına vişne, dut ağacı diktim" diye konuştu.