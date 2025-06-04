Emekli tümgeneralin oğlu Dorukhan'ın ölümündeki sır perdesi 7 yıl sonra aralandı: 'İntihar' denmişti gerçek bambaşka çıktı

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI'





Sanıkların bir kısım beyanlarda "olay anına ilişkin bağırtı şeklinde insan sesi ve gürültü duyduklarını, ancak yaptıkları arama ve gözlemlerine rağmen herhangi bir olumsuzluk tespit etmediklerini" belirtmiş olsalar da inşaat sahasının kendi kontrollerinde ve dış dünyadan izole edilmiş olması, bir kısmının yanında bulunan köpeklerin de aramaya katılmasına rağmen bu nitelikteki bir ses ve gürültünün sebebinin tespit edememiş olmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu da iddianamede yer aldı. Dorukhan'ın ölüm anına ilişkin görüntü elde edilemediği, bu sebeple icrai davranışların hangi şüpheli tarafından ne şekilde gerçekleştiğinin tespit edilemediği ifade edildi.





Adli Tıp Kurumu'ndan temin edilen raporlara göre Büyükışık'ın cesedi üzerindeki bulguların yüksekten düşme ile uyumlu olsa da bu eylemde başkasının etkisi olup olmadığının adli soruşturma ile aydınlatılabilecek bir husus olduğunun altı çizildi. Ethem Büyükışık tarafından sunulan Adli Bilimciler Derneği mütalaa raporunda, Adli Tıp raporunun aksine ölümün yüksekten düşme ile uyumlu olmadığının belirtildiği de iddianamede yer aldı. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'nun raporu ile ölümün yüksekten düşme ile gerçekleşmesi ihtimaliyle uyumlu olamayacağı kanaatini güçlendirecek değerlendirme ve tespitlerin olduğunun altı çizildi. Dorukhan'ın ilk bulunma anındaki sırt üstü yatar vaziyette, dik olarak ve kafa kısmı dışa ayak kısmı inşaata bakacak şekilde, kafası istinat duvarı üzerine gelecek ve kafa bölgesinin üzerinden paralel olarak geçen inşaat demirinin altına girmiş şekilde olan durumunun düşme ile oluşabilecek doğal bir durum olamayacağı ifade edildi.