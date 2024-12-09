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Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

13:209/12/2024, Pazartesi
AA
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Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'ye dönmek için Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısında sabahın erken saatlerinde sıraya giren Suriyeliler, gümrük işlemleri için bekliyor.

Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısında sabahın erken saatlerinde sıraya giren Suriyeliler, gümrük işlemleri için bekliyor.

Ülkelerine dönmek isteyen çok sayıda Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Jandarma ekipleri, kapıdaki yoğunluğu önlemek adına sınıra yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ayrı bir kontrol noktası oluşturdu. Buradaki kontrollerin ardından sınırdan geçişi uygun görülen Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönlendiriliyor.

Suriyelilerden Adem Muhammed Zin, memleketi Şam'a gitmek üzere yola koyulduklarını söyledi.

Ülkesinin yıllar sonra kurtarılmasını sevinçle karşıladıklarını belirten Zin, "Allah'a şükür yolumuz açıldı, Esed gitti, savaş bitti. 10 yıldır İstanbul'daydım. Türklerden Allah razı olsun, bizlere çok yardım etti." dedi.

"Türkiye'ye bize kapılarını açtığı için teşekkür ederim"


Ali Hasiko ise memleketleri Hama'ya dönmek için 12 yıldır beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Hasiko, "Türkiye'ye bize kapılarını açtığı için teşekkür ederim." diye konuştu.

İbrahim El Muta da 6 kişilik ailesiyle Hama'ya gitmek için beklediklerini ifade etti.

Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de olduklarını belirten El Muta, "Elhamdülillah savaş bitti. Türkiye çok güzel ama vatanımız Suriye." dedi.


Çocukları ve torunlarıyla sıra bekleyen Hana Hasiko da Türkiye ve Suriye'nin kardeş olduğunu dile getirerek, "Her şey için teşekkür ederiz, artık evlerimize gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

#Suriye
#Hatay
#Cilvegözü Sınır Kapısı
#Reyhanlı

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