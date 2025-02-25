Eski eşi tarafından yakılarak katledilmişti: Son isteği yürek yaktı

'Oğluma sahip çık'

Ramazan Zorlu, hastanenin yanık odasında görüştüğü kızının kendisine 'Oğluma sahip çık' dediğini kaydetti. Olay günü okuldan almaya gittiği torununun "Beni neden erken aldın" dediğini aktaran Zorlu, "Annenle baban her zamanki gibi küçük bir tartışma yaşadı" dediğini, torununun "Dediğini yaptı mı?" diye sorduğunu anlattı. Ramazan Zorlu, torununun, babasının annesini daha önce yakmakla tehdit ettiğini bildiğini söyledi. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.



