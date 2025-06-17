Ev sahipleri ve kiracılar bu habere dikkat: 15 bin'e 3 bin TL istiyorlar... Fahiş artışlara "tavan" uygulaması geliyor

Ev sahipleri ve kiracıları doğrudan ilgilendiren dikkat çekici bir gelişme gündemde. İlan sitelerinde talep edilen yüksek ücretler hem mal sahiplerini hem kiracıları zor durumda bırakırken, 15 bin TL’lik bir kiralık ev için istenen 3 bin TL’lik ilan bedeli tepkilere neden oluyor. Art arda gelen fahiş artışlar sonrası gözler şimdi tavan fiyat düzenlemesine çevrildi. Peki yeni uygulama neleri kapsayacak, hangi detayları içeriyor? İşte merak edilenler.
İnternet ilan sitelerinde artan fiyatlar, konut ve araç piyasasında tepkilere neden oluyor. 15 bin TL’lik bir kira için istenen 3 bin TL’lik ilan bedeli, hem mal sahiplerini hem kiracıları zor durumda bırakırken talep edilen bu ücretler, sektörde yeni bir tavan fiyat düzenlemesini gündeme taşıdı. Bakanlığın masasında hangi formüller var? İşte ilan portallarına yönelik yeni adımların perde arkası…
Tavan uygulaması mı geliyor?
Ev ve araç satışı ya da kiralamasında sıkça başvurulan ilan siteleri için yeni tedbirler gündeme geldi. Özellikle son 5 yılda ilan başına alınan ücretlerin 25 kata kadar artması sektörde tepkiye yol açtı. Artan komisyon bedelleri, mal sahipleri ve emlak işletmeleri için büyük bir maliyet haline gelirken, fahiş fiyat artışlarına karşı tavan ücret uygulaması konuşulmaya başlandı.
İlan başına 3 bin TL talep ediliyor
Online platformların 2020 yılında emlakçılara sunduğu yıllık 8 bin TL’lik ilan verme paketi bugün 200 bin TL seviyesine yükseldi. Sadece mal sahiplerinden ise tek bir ilan için yaklaşık 3 bin TL talep ediliyor. 15 bin TL’ye evini kiraya vermek isteyen bir vatandaş, önce ilan için 3 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Üstelik bu bedel, artık doğrudan kiracının omzuna yükleniyor.
Maliyetler mal sahiplerini ve kiracıları zorluyor
Fahiş artışlar sonrası ilan portallarına tavan fiyat getirilmesine yönelik hazırlıkların yapıldığı konuşuluyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“İnternetteki ilan platformlarında fiyat artışları her geçen gün daha acımasız hale dönüşüyor. Emlak işletmeleri tarafından kullanılan ilan paketlerinde çeşitli sınırlamalar söz konusu.”
Emlakçılardan tavan ücret talebi
Özelmacıklı, bir emlak işletmesinin ilan maliyetlerinin yıldan yıla nasıl arttığını şöyle anlattı:
“Şu anda 200 ilan veren bir emlak işletmesinin ilan maliyeti 85 bin TL’ye çıktı. 2024’te 42 bin TL, 2023’te 21 bin TL, 2022’de 8 bin TL, 2021’de ise 4 bin 250 TL seviyesindeydi. İlan portallarının yaptığı bu fahiş artışlara sınır getirilmesi talebimizi Bakanlığa ilettik. Adım atılmasını bekliyoruz.”
Sektörde ilan verilebilecek portal sayısının azaldığına dikkat çeken Özelmacıklı, “Mal sahipleri ya da emlak işletmelerinin girebileceği ilan portalı sayısı 5-6’ya düştü. Bazı platformlar kapatıldı ve bu durum piyasada rekabeti zorlaştırdı.” dedi.
Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş portföylerin listelenebileceği bir sistem altyapısı talep ettiklerini belirten Özelmacıklı, “Yurt dışında MLS olarak adlandırılan, emlak işletmelerinin birbirleriyle portföy paylaşımı yaptığı sistemlere ihtiyaç var.” diye konuştu.
CNN'de yer alan habere göre ise; konut fiyatındaki fahiş artışın önüne geçebilmek için yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu kapsamda konut kiralarının artmasını sağlayan emlak sitelerindeki fahiş ilan ücretleri için düğmeye basıldı. Rekabet Kurumu’na 10 binin üzerinde şikâyet ulaştı. İlan sitelerine tavan fiyat düzenlemesi için harekete geçildi.
Emlak sitelerindeki fahiş ilan ücretleri için Rekabet Kurumu'na 10 binin üzerinde şikâyet ulaştı. Şikâyetlerde, evini kiraya vermek isteyen birçok kişi, ilan bedelini kiraya eklemek zorunda kaldığını belirtti. Emlak siteleri, 2020 yılında yıllık 8 bin TL olan ilan paketi ücretlerini 200 bin TL’ye kadar yükseltti.
Bireysel kullanıcıdan ise tek bir ilan için yaklaşık 3 bin TL talep ediliyor. Bu durum, kiralık konut piyasasında fiyatların şişmesine neden olurken, ilan ücretlerine tavan fiyat getirilmesine yönelik çalışmaların başladığı bildirildi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, ilan bedellerinin artık emlakçıların ofis kirasını bile geçtiğini belirtti.
Sektörün tekelleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Rekabet Kurulu da 2023 yılında piyasadaki en büyük ilan platformuna 40,1 milyon TL ceza kesmişti. Yeni düzenlemeyle hem tekelleşmenin önüne geçilmesi hem de vatandaşın daha adil şartlarda ilan verebilmesi hedefleniyor.