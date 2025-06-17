Ev sahipleri ve kiracılar bu habere dikkat: 15 bin'e 3 bin TL istiyorlar... Fahiş artışlara "tavan" uygulaması geliyor

Bireysel kullanıcıdan ise tek bir ilan için yaklaşık 3 bin TL talep ediliyor. Bu durum, kiralık konut piyasasında fiyatların şişmesine neden olurken, ilan ücretlerine tavan fiyat getirilmesine yönelik çalışmaların başladığı bildirildi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, ilan bedellerinin artık emlakçıların ofis kirasını bile geçtiğini belirtti.





Sektörün tekelleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Rekabet Kurulu da 2023 yılında piyasadaki en büyük ilan platformuna 40,1 milyon TL ceza kesmişti. Yeni düzenlemeyle hem tekelleşmenin önüne geçilmesi hem de vatandaşın daha adil şartlarda ilan verebilmesi hedefleniyor.