Fabrika yangınında polisin Türk bayrağı hassasiyeti: Alevlerin arasından böyle kurtardılar

Yangın, saat 16.30 sıralarında Ayaz Mahallesinde faaliyet gösteren Batim Kimya Plastik Fabrikası meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.