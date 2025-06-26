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Fabrika yangınında polisin Türk bayrağı hassasiyeti: Alevlerin arasından böyle kurtardılar

Fabrika yangınında polisin Türk bayrağı hassasiyeti: Alevlerin arasından böyle kurtardılar

19:4326/06/2025, Perşembe
IHA
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde plastik fabrikasındaki yangında alevlerin arasında kalan Türk bayrağını, çevrede güvenlik önlemi alan sivil polisler ve arama kurtarma ekipleri kurtardı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Ayaz Mahallesinde faaliyet gösteren Batim Kimya Plastik Fabrikası meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

 Fabrikada bulunan plastik maddelerin yanmasıyla oluşan yoğun duman, müdahaleyi oldukça güçleştirdi. İtfaiye ekipleri, fabrika genelinde etkisini sürdüren yangına müdahale etmekte zorluk çekerken, dumanlar ilçenin dört bir yanından görülüyor. 

Polis ekipleri, yangın bölgesinde güvenlik önlemlerini artırırken, fabrika çalışanlarının eşyalarını alarak hızla bölgeden uzaklaştığı gözlendi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Alevler içerisinden Türk bayrağını kurtardılar


Öte yandan yanan fabrikada bulunan Türk bayrağını, çevrede güvenlik önlemi alan sivil polisler ve arama kurtarma ekipleri kurtardı.

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