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Fatih'te 5 katlı otelde yangın: Dört kişi kurtarıldı

Fatih'te 5 katlı otelde yangın: Dört kişi kurtarıldı

23:4821/06/2025, Cumartesi
G: 22/06/2025, Pazar
DHA
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Fatih'te bulunan 5 katlı otelin eksi ikinci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin eksi ikinci katında çıktı. Elektrik kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangını gören çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içerde kalanları tahliye ederken, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Söndürme çalışmaları boyunca, cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Mahsur kalan 4 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangın kısa sürede tamamen söndürdü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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