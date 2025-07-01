Fransız sokak sanatçısı 'şehirlerin yaralarını' mozaikleriyle örtüyor

Ememem, spontane olarak çalışmanın zor olduğunu, çalışmalarını yapmadan önce çukurların ya da çatlakların ölçülerini aldığını ve daha sonra atölyede kompozisyon kurduğunu anlattı.





Tasarımların tamamlanmasının ardından, gece geç saatlerde mozaiklerin montajını yaptığını söyleyen Ememem, bu zamana kadar, İrlanda, Norveç, Almanya, İtalya, İspanya, Türkiye, ABD'de de kaldırımlara tasarımlarını yaptığını belirtti.





Ememem, yıl sonuna doğru Çin'de tasarımlarını yapmayı planladığını söyleyerek, "Benim hayalim, Ay'ın yüzeyinde bulunan çukurlardan birine mozaik yapmak. Ama henüz nasıl olacağını bulamadım." dedi.