Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Galata'dan Aksa'ya yürüyüş

Galata'dan Aksa'ya yürüyüş

04:102/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İGİAD'ın asgari ücreti 32 bin 830 TL

İGİAD, 2025 yılı İnsani Geçim Ücreti araştırmasını tamamladı. Dernek, üye işyerlerine İstanbul'da 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin insani şartlarda yaşayabilmesi için bir çalışanın alması gereken aylık ücreti 32 bin 830 TL olarak tavsiye ediyor.


Galata'dan Aksa haykırışı

﻿İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımına tepki için yeni yılın ilk sabahında genç, yaşlı, kadın, çocuklardan oluşan on binlerce kişi Galata Köprüsü’nde toplandı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni camilerinde namaz kıldıktan sonra Galata’ya yürüyen 450 bin kişi, dünyaya “Mescid-i Aksa özgürleşecek” mesajı verdi. “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” sloganıyla yapılan etkinlikte Filistin için dualar edildi.

Ya tama ya devam

Mücadele ettiği her kulvarda başarıyı hedefleyen Fenerbahçe’yi, ocak ayında zorlu bir periyot bekliyor. Söz konusu maçlarda alınacak sonuçlar Süper Lig’deki gidişatı belirlerken, UEFA Avrupa Ligi’ndeki durum ise bu ay netleşecek.

#Manşet
#Gazete
#Gündem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: TÜİK aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 6 aylık fark...