Galata'dan Aksa'ya yürüyüş

İGİAD'ın asgari ücreti 32 bin 830 TL

İGİAD, 2025 yılı İnsani Geçim Ücreti araştırmasını tamamladı. Dernek, üye işyerlerine İstanbul'da 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin insani şartlarda yaşayabilmesi için bir çalışanın alması gereken aylık ücreti 32 bin 830 TL olarak tavsiye ediyor.



