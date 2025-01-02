Galata'dan Aksa'ya yürüyüş

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İGİAD'ın asgari ücreti 32 bin 830 TL
İGİAD, 2025 yılı İnsani Geçim Ücreti araştırmasını tamamladı. Dernek, üye işyerlerine İstanbul'da 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin insani şartlarda yaşayabilmesi için bir çalışanın alması gereken aylık ücreti 32 bin 830 TL olarak tavsiye ediyor.
Galata'dan Aksa haykırışı
İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımına tepki için yeni yılın ilk sabahında genç, yaşlı, kadın, çocuklardan oluşan on binlerce kişi Galata Köprüsü’nde toplandı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni camilerinde namaz kıldıktan sonra Galata’ya yürüyen 450 bin kişi, dünyaya “Mescid-i Aksa özgürleşecek” mesajı verdi. “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” sloganıyla yapılan etkinlikte Filistin için dualar edildi.
Ya tama ya devam
Mücadele ettiği her kulvarda başarıyı hedefleyen Fenerbahçe’yi, ocak ayında zorlu bir periyot bekliyor. Söz konusu maçlarda alınacak sonuçlar Süper Lig’deki gidişatı belirlerken, UEFA Avrupa Ligi’ndeki durum ise bu ay netleşecek.