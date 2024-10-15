Gasilhanede gözlerini açan cenaze paniğe neden oldu: Annem gözünü açtıktan sonra 3 defa 'ah ah' dedi

Necah Abu Hıdır, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde 3 gün önce vefat etti. Ailesi tarafından cansız bedeni teslim alınan Hıdır'ın cenazesi defnedilmek üzere Reyhanlı mezarlık kompleksine getirildi. Kadının cansız bedeninin gasilhanede yıkandığı esnada suyla temasıyla gözlerinin açılmasıyla kadın gassal panik yaşandı. Ailenin de durumu fark etmesi üzerine gasilhaneye sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerindeki kontrollerin ardından kadının cansız bedeni yeniden hastaneye kaldırıldı ve yapılan kontrollerde kadının ölümünün daha önceden gerçekleştiği tespit edildi. Cenaze yeniden Reyhanlı Mezarlık kompleksine getirilerek işlemlerin ardından defnedildi. Hıdır'ın ailesi annelerinin gasilhanede yeniden canlandığını iddia ederek annelerinin 2 kez can verdiğini söylediler.



