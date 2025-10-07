Geçen yıl 30 kişinin öldüğü yola çelik bariyerler çözüm oldu: 2025 yılında ölümlü trafik kazası olmadı

Amasya- Erzincan yolu üzerindeyiz. Sakaltutan ile Refahiye arasında geçen yıl olay yerinde 20 hastaneye kaldırılan 10 olmak üzere toplam 30 vatandaşımızı kaybettik bu yolda. Ve bununla ilgili durumu Valimiz Hamza Aydoğdu’ya arz ettik. Buradaki kazaların had safhada olduğunu ve sürücü hatasından kaynaklandığını her ne kadar çizgili yol olduğunu belirtsek te sürücülerin hatasını önlemek adına Valimizin önderliğinde, Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğüyle bir çalışma başlattık. Çok hızlı bir şekilde bu yolda çelik bariyerleri kullandık. 2024 yılında Refahiye - Erzincan arasında toplamda 30 vatandaşımızı kaybetmiştik 2025 yılında şu an onuncu aydayız bu sayıyı sıfırladık. Bu sene Sakaltutan - Refahiye arasında ölümlü trafik kazası çelik bariyerler sayesinde meydana gelmedi.