Gençlerin yeni gelir kapısı oldu: Saatlik ücreti 3 bin ila 3 bin 500 lira arasında değişiyor

Aktaş Mahallesi'nde fındık yetiştiren Murat Berk, yaptığı açıklamada, hava şartlarının fındık hasadı için çok uygun olduğunu söyledi. Üfleme tekniğiyle toplanan ürünlerde işçiliğin yüzde 30’lara kadar düşebildiğini anlatan Berk, işçi sıkıntısı çektikleri için bu makinelere rağbetin artacağını dile getirdi.

Bu yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesini kazanan 20 yaşındaki Rahime Kartal, okul ve yurt masrafları için fındık toplamaya geldiğini anlatarak, "Üniversiteyi kazanmasam belki de sürekli buraya gelecektim. Burada günlerimiz güzel geçiyor, hepimiz aile gibiyiz, hep birlikte eğleniyoruz." diye konuştu.



